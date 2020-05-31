تسجيل حالتي اصابة جديدتين بفيروس كورونا في الصين

بكين - (د ب أ):

أعلنت الصين اليوم الأحد تسجيل حالتي اصابة اضافيتين بمرض كوفيد-19، ليصل مجموع الاصابات في البلاد إلى 83 الفا وواحد.

وذكرت السلطات الصحية في البلاد أن الحالتين لشخصين قدما من الخارج، ليصل اجمالي عدد الحالات المصابة القادمة من الخارج إلى 1740 حالة.

ولم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية جديدة على مدار الاسبوع الماضي، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد 4634 حالة.