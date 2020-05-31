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بعد غلق 70 يومًا.. المسجد النبوي يفتح أبوبه لصلاة الفجر (صور)

03:31 ص الأحد 31 مايو 2020
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أعلنت رئاسة شؤون الحرمين فتح أبواب المسجد النبوي استعدادًا لاستقبال المصلين لأداء صلاة الفجر.

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين على موقع تويتر فتح العاملين بالمسجد الأبواب لأول مرة بعد فترة إغلاق ضمن إجراءات المملكة العربية السعودية لمواجهة فيروس كورونا.

واقتصرت وكالة شؤون ‫المسجد النبوي فتح المسجد على التوسعات والساحات فقط دون الحرم القديم مع استمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة.

ووفق صحيفة سبق الإليكترونية، تم تفويج دخول المصلين للمسجد النبوي بما لا يزيد عن ٤٠٪ من الطاقة الاستيعابية مؤكدة رفع سجاد التوسعات والساحات كاملاً، وتكون الصلاة على الرخام.

وقررت رئاسة شؤون ‫المسجد النبوي غلق الحرم في التاسع عشر من مارس الماضي بعد تفشي فيروس كورونا في السعودية.

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فتح المسجد النبوي صلاة الفجر فيروس كورونا السعودية

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