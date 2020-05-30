الولايات المتحدة.. حصيلة الإصابات بكورونا تتخطى ١.٧ مليون بينهم 102785 وفاة
وكالات:
قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 1737950 بعد تسجيل 18123 إصابة جديدة مقارنة بالإحصاء السابق، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.
وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 1074 إلى 102785.
وهذه هي الأرقام المسجلة لدى المراكز الأمريكية لحالات مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 29 مايو أيار مقارنة مع تقريرها السابق الصادر يوم الجمعة.
ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة عدد الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.
الخبر التالى:الاستخبارات العراقية: القبض على 8 عناصر لداعش في الموصل
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
22082
عدد المصابين
-
5511
عدد المتعافين
-
879
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
5958857
عدد المصابين
-
2634954
عدد المتعافين
-
365593
عدد الوفيات
إعلان