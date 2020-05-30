أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الولايات المتحدة.. حصيلة الإصابات بكورونا تتخطى ١.٧ مليون بينهم 102785 وفاة

11:35 م السبت 30 مايو 2020
الولايات المتحدة.. حصيلة الإصابات بكورونا تتخطى ١.٧ مليون بينهم 102785 وفاة

فيروس كورونا

وكالات:

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 1737950 بعد تسجيل 18123 إصابة جديدة مقارنة بالإحصاء السابق، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 1074 إلى 102785.

وهذه هي الأرقام المسجلة لدى المراكز الأمريكية لحالات مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 29 مايو أيار مقارنة مع تقريرها السابق الصادر يوم الجمعة.

ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة عدد الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

فيروس كورونا الولايات المتحدة كوفيد 19

الخبر التالى:

الاستخبارات العراقية: القبض على 8 عناصر لداعش في الموصل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 22082

    عدد المصابين

  • 5511

    عدد المتعافين

  • 879

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5958857

    عدد المصابين

  • 2634954

    عدد المتعافين

  • 365593

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:القوات المسلحة: القضاء على 19 تكفيريًا شديدي الخطورة في شمال سيناء (فيديو)