الولايات المتحدة.. حصيلة الإصابات بكورونا تتخطى ١.٧ مليون بينهم 102785 وفاة

وكالات:

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 1737950 بعد تسجيل 18123 إصابة جديدة مقارنة بالإحصاء السابق، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 1074 إلى 102785.

وهذه هي الأرقام المسجلة لدى المراكز الأمريكية لحالات مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 29 مايو أيار مقارنة مع تقريرها السابق الصادر يوم الجمعة.

ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة عدد الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.