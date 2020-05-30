أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

ترامب: أعمال العنف في البلاد منظمة ولا علاقة لها بمقتل فلويد

07:13 م السبت 30 مايو 2020
ترامب: أعمال العنف في البلاد منظمة ولا علاقة لها بمقتل فلويد

احتجاجات في الولايات المتحدة ضد مقتل جورج فلويد

وكالات

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شرطة ولاية مينيسوتا إلى أن تكون أكثر قوة في مواجهة الاحتجاجات المندلعة في الولاية وعددًا من الولايات الأخرى، احتجاجا على مقتل رجل أسود على يد قوات الشرطة.

وقال ترامب، إنه ربما ينشر قوات الجيش في الولاية إذا تطلب الأمر ذلك.

ويرى أن أعمال العنف في الولايات منظمة وليست لها علاقة بمقتل جورج فلويد بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية.

وكتب في تغريدة على موقع تويتر: "هذه مجموعة منظمة ولا علاقة لها بجورج فلويد".

من جانبه قال حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية تيم والز، اليوم السبت، إنه "سيعبئ بالكامل" قوات الحرس الوطني للولاية في أعقاب الاحتجاجات العنيفة وأعمال الشغب التي اجتاحت مدينة مينيابوليس أكبر مدن الولاية بعد وفاة جورج فلويد وهو رجل من أصل إفريقي على يد شرطي .


وتعتبر عملية التعبئة الكاملة لقوات الحرس الوطنى خطوة غير مسبوقة في تاريخ القوة العسكرية البالغ 164 عامًا.

وقال والز خلال مؤتمر صحفي "الوضع في مينيابوليس لم يعد بأي حال من الأحوال بشأن مقتل جورج فلويد ، إنه يتعلق بمهاجمة المجتمع المدني وغرس الخوف وتعطيل مدننا العظيمة".

وفى الوقت ذاته ذكر جون جينسن ، قائد الحرس الوطني في مينيسوتا ، إنه سيتم نشر حوالي 2500 جندي. وقد قام حاكم الولاية بالفعل بتعبئة مجموعة كبيرة من عناصر الحرس الوطنى الذين قاموا بدوريات في شوارع مينيابوليس مساء أمس الجمعة.

ومن جانبه ذكر عمدة مينيابوليس جاكوب فراي إن الاحتجاجات العنيفة سببها أشخاص "ليسوا من سكان مينيابوليس".

جورج فلويد ترامب ولاية مينيسوتا أعمال العنف

الخبر التالى:

الجيش الليبي: تركيا أرسلت أكثر من 10 آلاف مرتزق للقتال في ليبيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 22082

    عدد المصابين

  • 5511

    عدد المتعافين

  • 879

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5958857

    عدد المصابين

  • 2634954

    عدد المتعافين

  • 365593

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:زيادة جديدة.. الصحة: تسجيل 1367 حالة بفيروس كورونا و34 وفاة