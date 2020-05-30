ترامب: أعمال العنف في البلاد منظمة ولا علاقة لها بمقتل فلويد

وكالات

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شرطة ولاية مينيسوتا إلى أن تكون أكثر قوة في مواجهة الاحتجاجات المندلعة في الولاية وعددًا من الولايات الأخرى، احتجاجا على مقتل رجل أسود على يد قوات الشرطة.

وقال ترامب، إنه ربما ينشر قوات الجيش في الولاية إذا تطلب الأمر ذلك.

ويرى أن أعمال العنف في الولايات منظمة وليست لها علاقة بمقتل جورج فلويد بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية.

وكتب في تغريدة على موقع تويتر: "هذه مجموعة منظمة ولا علاقة لها بجورج فلويد".

من جانبه قال حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية تيم والز، اليوم السبت، إنه "سيعبئ بالكامل" قوات الحرس الوطني للولاية في أعقاب الاحتجاجات العنيفة وأعمال الشغب التي اجتاحت مدينة مينيابوليس أكبر مدن الولاية بعد وفاة جورج فلويد وهو رجل من أصل إفريقي على يد شرطي .



وتعتبر عملية التعبئة الكاملة لقوات الحرس الوطنى خطوة غير مسبوقة في تاريخ القوة العسكرية البالغ 164 عامًا.

وقال والز خلال مؤتمر صحفي "الوضع في مينيابوليس لم يعد بأي حال من الأحوال بشأن مقتل جورج فلويد ، إنه يتعلق بمهاجمة المجتمع المدني وغرس الخوف وتعطيل مدننا العظيمة".

وفى الوقت ذاته ذكر جون جينسن ، قائد الحرس الوطني في مينيسوتا ، إنه سيتم نشر حوالي 2500 جندي. وقد قام حاكم الولاية بالفعل بتعبئة مجموعة كبيرة من عناصر الحرس الوطنى الذين قاموا بدوريات في شوارع مينيابوليس مساء أمس الجمعة.

ومن جانبه ذكر عمدة مينيابوليس جاكوب فراي إن الاحتجاجات العنيفة سببها أشخاص "ليسوا من سكان مينيابوليس".