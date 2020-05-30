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ألمانيا تنتقد إنهاء الولايات المتحدة علاقتها مع منظمة الصحة

05:56 م السبت 30 مايو 2020
ألمانيا تنتقد إنهاء الولايات المتحدة علاقتها مع منظمة الصحة

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

برلين - (د ب أ)

انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إنهاء الولايات المتحدة، علاقتها مع منظمة الصحة العالمية.

وفي تصريحات لصحف مجموعة (فونكه) الإعلامية، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إنه نظرا لجائحة كورونا، فإن هناك حاجة إلى " تعاون عالمي بدلا من المسارات الوطنية المنفردة".

ووصف ماس هذه الخطوة بأنها " إشارة خاطئة في الوقت الخطأ" مشيرا إلى أن أزمة كورونا مستمرة في الانتشار في دول جديدة " ولا يمكننا ونحن في خضم العاصفة أن نهدم السد ونبني سدا جديدا".

وأوضح ماس أن من الممكن الحديث عن الإصلاحات " في الوقت المناسب".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الجمعة، بعد تهديدات عديدة ، إنهاء علاقة بلاده مع منظمة الصحة، وعزا هذه الخطوة على وجه الخصوص إلى ما اعتبرته الإدارة الأمريكية خضوع المنظمة التابعة للأمم المتحدة لنفوذ الصين في أزمة كورونا.

واتهم ترامب المنظمة التابعة للأمم المتحدة بالفشل في تطبيق إصلاحات في مواجهة شواغل ومخاوف الولايات المتحدة بشأن تعامل المنظمة مع جائحة كورونا، وبأنها تثق أكثر من اللازم في المعلومات الواردة من الصين.

وقال ماس:" نحن بحاجة إلى رد موحد وتضامني من كل الدول والأمم المتحدة (على الأزمة) مع وجود منظمة الصحة قوية في المركز".

هايكو ماس ألمانيا برلين منظمة الصحة العالمية

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