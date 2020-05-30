أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

أمريكا تحذر حكومات وشركات من مساعدة ناقلات تحمل وقودا إيرانيا لفنزويلا

12:54 ص السبت 30 مايو 2020
أمريكا تحذر حكومات وشركات من مساعدة ناقلات تحمل وقودا إيرانيا لفنزويلا

ناقلة نفط - أرشيفية

وكالات:
قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص بفنزويلا لرويترز اليوم الجمعة إن إدارة الرئيس دونالد ترامب حذرت سرا الحكومات الأخرى والموانئ وشركات الشحن والتأمين من أنها قد تواجه عقوبات قاسية إذا ساعدت ناقلات تحمل وقودا إيرانيا إلى فنزويلا ، وذلك سعيا لردع مزيد من الشحنات الإيرانية.

وقال إليوت أبرامز ممثل واشنطن الخاص بفنزويلا إن حملة الضغط التي تستهدف إيران وفنزويلا الخاضعتين للعقوبات الأمريكية تهدف إلى "التأكد من إدراك الجميع أن تقديم المساعدة لهذه العملية ينطوي على مخاطر شديدة".

ورافقت البحرية الفنزويلية أمس الخميس رابع ناقلة تحمل الوقود الإيراني عبر مياه فنزويلا في تحد للتهديدات الأمريكية "بإجراءات" ردا على الشحنات. ولا تزال ناقلة واحدة أخرى على الأقل في الطريق في المحيط الأطلسي.

وقال أبرامز في مقابلة "حذرنا قطاع الشحن في أنحاء العالم، ملاك السفن وقباطنة السفن، وشركات التأمين على السفن، وحذرنا الموانئ على طول الطريق بين إيران وفنزويلا".

وأضاف أنه تم إرسال تحذيرات دبلوماسية سرا إلى حكومات "في أنحاء العالم".

وقال مصدر مطلع إن من بينها جبل طارق الواقعة في طريق الناقلات. وقال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة طلبت من العديد من الدول منع تقديم خدمات موانئ للناقلات.

ولم يتضح حتى الآن تأثير ذلك.

وأظهرت بيانات ريفينيتف أيكون أن ناقلتين أخريين عبرتا قناة السويس في أوائل مايو أيار. وقالت مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة تبحث سبلا لمنعهما من الوصول إلى فنزويلا.

وامتنع أبرامز عن التعليق، لكنه قال "لا أعتقد أنكم ستجدون أصحاب السفن والقباطنة وشركات التأمين وأطقم السفن مستعدين للدخول في تلك المعاملات في المستقبل"، مشيرا إلى مخاطر العقوبات.

وتوقع نفاد الوقود في غضون أسابيع فقط وتوجيهه إلى الموالين لرئيس فنزويلا نيكولاس مادورو.

ناقلة نفط أمريكا إيرانيا فنزويلا

الخبر التالى:

رئيس الوزراء اليمني يناقش مع مسئول أممي تحضيرات مؤتمر المانحين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 22082

    عدد المصابين

  • 5511

    عدد المتعافين

  • 879

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5991359

    عدد المصابين

  • 2634954

    عدد المتعافين

  • 365262

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"كورونا" في الوطن العربي: أكثر من 270 ألف إصابة.. ومصر تحقق قفزات جديدة