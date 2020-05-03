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فرنسا: تطبيق تعقب مصابي كورونا سيكون جاهزا بنهاية مايو الجاري

07:32 م الأحد 03 مايو 2020
فرنسا: تطبيق تعقب مصابي كورونا سيكون جاهزا بنهاية مايو الجاري

فرنسا تطور تطبيقا لرصد فيروس كورونا

باريس - (د ب أ)

قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية سيبيت ندياي، اليوم الأحد، لشبكة الإذاعة العامة الفرنسية "فرانس انتر" إن التطبيق المثير للجدل الذي تطوره فرنسا لتعقب الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا مصابين بفيروس كورونا، والذي يعرف باسم "ستوب كوفيد" يمكن أن يكون جاهزا بنهاية شهر مايو الجاري.

وسيكون هذا بعد بدء فرنسا في رفع الإغلاق، اعتبارا من 11 مايو، على الرغم من أن الحكومة قالت إنه يمكن تأجيل موعد إعادة فتح الأنشطة التجارية والاقتصادية بالبلاد، بناء على مدى انتشار الفيروس، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وفي الشهر الماضي، قال وزير الصحة أوليفر فيران ووزير الدولة للرقمنة "سيدريك أو" إن فريق عمل سيقوم بتطوير نموذج يمكن أن يكون جاهزا خلال ثلاثة أو ستة أسابيع لوضع حد لانتشار الفيروس من خلال التعرف عن المصابين المحتملين.

وقال الوزيران، إن التطبيق الذي يستخدم تكنولوجيا بلوتوث، سيتم تثبيته بشكل اختياري وسيتم الاحتفاظ بالبيانات بدون اسماء.

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