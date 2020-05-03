ألمانيا تسجل ١٦٣ ألفا إصابة و٦٧٠٠ وفاة منذ تفشي كورونا

برلين - (د ب أ)

كشف تقييم حديث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد، أن ألمانيا سجلت حتى الآن أكثر من 163200 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" و6715 حالة وفاة على الأقل إثر الإصابة بالفيروس.

يذكر أن عدد حالات الإصابة إثر الإصابة بالفيروس بلغ أمس السبت نحو 162300 حالة، وكان عدد حالات الوفاة 6639 حالة وفاة.

يشار إلى أن تقييم وكالة الأنباء الألمانية يراعي أحدث الأعداد التي تسجلها الولايات الاتحادية.

وبحسب تقديرات معهد روبرت كوخ الألماني في برلين للوضع اليوم الأحد، بلغت نسبة نقل العدوى 74ر0، وهذا يعني أن كل عشرة من المصابين بالمرض ينقلون العدوى إلى سبعة آخرين في المتوسط.

وسجلت ولاية بافاريا بصفة خاصة عددا كبيرا من حالات الإصابة بالفيروس، حيث تجاوز عدد المصابين هناك 43200 شخص، فضلا عن 1933 حالة وفاة على الأقل. وزاد عدد حالات الإصابة في ولاية شمال الراين-فيستفاليا على أكثر من 33400 حالة، وبلغ عدد حالات الوفاة 1287 حالة على الأقل. كما سجلت ولاية بادن-فورتمبرج جنوبي ألمانيا أكثر من 32200 حالة إصابة و1413 حالة وفاة على الأقل.