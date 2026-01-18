تركيا: نأمل أن يساهم اتفاق دمشق وقسد إلى استقرار أمن سوريا

وكالات

قالت وزارة الخارجية التركية، إنها تأمل أن يساهم الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في تعزيز أمن وسلام الشعب السوري والدول المجاورة.

وأضافت الخارجية التركية في بيان اليوم الأحد، أن الاتفاق من شأنه أن يدفع جهود إحلال الاستقرار في سوريا على أساس وحدة أراضيها.

وشددت الخارجية التركية على ضرورة أن تدرك جميع الجماعات في سوريا أن مستقبلها لا يكمن في الإرهاب والانقسام، بل في الوحدة والتكامل.

وفي وقت سابق من اليوم، ووقع الرئيس السوري أحمد الشرع اتفاقا لوقف إطلاق النار في كافة أنحاء سوريا والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقوات قسد.

وتشمل بنود الاتفاقية وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية.