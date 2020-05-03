إغلاق ولاية شمال كردفان بالسودان بعد تزايد إصابات كورونا
الخرطوم ( د ب أ)
بدأت السلطات السودانية صباح اليوم الاحد بإغلاق كل معابر ولاية شمال كردفان مع الولايات الآخرى بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
ونقلت وكالة الانباء السودانية ( سونا ) اليوم عن اللواء حسن حامد أحمد مدير شرطة ولاية شمال كردفان قوله إن الأوضاع في جميع أنحاء الولاية مستقرة تماما وجميع الأجهزة تعمل في تناغم تام وهي تنفذ حظر التجوال وإغلاق الولاية بالكامل منعا لتفشي فيروس كورونا.
وأشار الي أن الإجراءات ستكون مشددة عدا الحالات الضرورية والمسائل الحيوية والضرورية، مناشدا جميع المواطنين بضرورة البقاء في منازلهم والالتزام بالإجراءات الصحية.
وأعلنت وزارة الصحة السودانية أمس ارتفاع الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 592 حالة، متضمنة 41 وفاة.
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