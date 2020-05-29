50 شخصا يعتدون على الشرطة بالحجارة في ألمانيا
ديتسنباخ- (د ب أ):
اضرم نحو 50 رجلا النار في حاويات قمامة وجرافة، ثم اعتدوا على قوات الشرطة والإنقاذ في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة في مدينة ديتسنباخ بولاية هيسن، غربي ألمانيا.
وقال متحدث باسم الشرطة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم إن المجموعة ألقت الحجارة على الشرطة ورجال الإطفاء عند وصولهم، وأضاف: "نرجح أن إضرام النار كان الغرض منه فقط استدراج قوات الأمن".
وبحسب بيانات الشرطة، كانت المجموعة تنتظر وصول الشرطة بأكوام من الحجارة.
وذكر المتحدث أن الاشتباكات استمرت نحو ساعتين، مضيفا أنه تم القبض على ثلاثة جناة.
ولم تسفر الاشتباكات عن إصابات، وفقا للمعلومات الحالية للشرطة. وتقدر الشرطة حجم الخسائر المادية بـ150 ألف يورو، على الأقل.
ولم تتضح بعد الدوافع وراء الجريمة، أو ما إذا كانت المجموعة تنتمي لمعسكر سياسي معين.
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