البيت الأبيض: ترامب سيوقع أمرًا تنفيذيًا بخصوص مواقع التواصل الاجتماعي اليوم

وكالات:

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب سيوقع الأمر التنفيذي بخصوص مواقع التواصل الاجتماعي في وقت لاحق اليوم الخميس، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

هذا وقال موقع "إيه بي سي نيوز" الأمريكي، إن مسودة قرار لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ستعمل على تسهيل محاسبة مواقع التواصل على المحتوى المنشور.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"، عن الموقع الأمريكي، أنه من المتوقع أن يعمل الأمر التنفيذي على تحميل شركات مثل "تويتر" و"فيسبوك" و"جوجل"، المسؤولية عن المحتوى المنشور على منصاتها، على الرغم من أن المسودة لا تزال قيد الصياغة وقابل للتغيير حتى اللحظة.

أتى ذلك بعدما لوح ترمب بقرارات جديدة مرتقبة ضد تلك المواقع، التي اتهمها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وبتقويض حرية التعبير في الولايات المتحدة.

وفتح ترامب باب الانتقادات بوجه مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما تويتر، بعدما عمد الأخير في سابقة من نوعها، إلى إدراج اثنتين من تغريداته في خانة الأخبار المضلّلة.

وفي تغريدة جديدة الخميس، جدد ترامب موقفه هذا، قائلاً: "تبذل الشركات التقنية الكبرى كل ما في وسعها مسبقا من أجل فرض رقابة على انتخابات 2020. إذا حدث ذلك فعلا، فهذا يعني أننا جردنا من حيادنا".

وأضاف: "لن أدع ذلك يحدث أبداً! لقد حاولوا جاهدين في عام 2016، وخسروا (في إشارة إلى محاولة التأثير على الانتخابات ونتائجها). وها هم الآن يتصرفون بجنون تام. ترقبوا!".

وفي رد على تلميحات وتهديدات ترمب، قال الرئيس التنفيذي لموقع التغريدات الشهير، جاك دورسي: "إن إضافة التحذير لا يجعل من تويتر الحكم فيما يتعلق بالحقيقة، بل الهدف هو ربط نقاط البيانات المتضاربة وإظهار المعلومات محل النزاع، حتى يتمكن الناس من الحكم بأنفسهم".