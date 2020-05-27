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الليلة.. يارا تحيي حفلًا غنائيًا "أون لاين"

01:25 م الأربعاء 27 مايو 2020
الليلة.. يارا تحيي حفلًا غنائيًا "أون لاين"

يارا

كتبت- منال الجيوشي:

بمناسبة عيد الفطر المبارك، تحيي المطربة اللبنانية يارا، حفلاً غنائيًا "أون لاين"، مساء اليوم الأربعاء الموافق 27 مايو.

الحفل يقام على مسرح المجاز بإمارة الشارقة الإماراتية، ومن المقرر أن تقدم باقة من أشهر أغانيها.

وتستعد يارا لطرح أغنيتها الجديدة "ما خطر ع البال"، إذ روجت للأغنية على حساباتها لمواقع التواصل الاجتماعي، معلنة عن طرحها قريبًا.

يذكر أن يارا طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "خليك بالبيت" بالتزامن مع وضع الحجر المنزلي بكل بلدان العالم لمواجهة أزمة فيروس "كورونا المستجد"، وهي من كلمات وألحان طارق أبوجودة.

يارا حفل غنائي عيد الفطر

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