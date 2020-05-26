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الشرطة البرازيلية تفتش منزل حاكم ولاية في إطار تحقيقات فساد بشأن كورونا

09:45 م الثلاثاء 26 مايو 2020
الشرطة البرازيلية تفتش منزل حاكم ولاية في إطار تحقيقات فساد بشأن كورونا

الشرطة البرازيلية

ريو دي جانيرو - (د ب أ)

فتشت الشرطة البرازيلية، اليوم الثلاثاء، مقر إقامة حاكم ولاية ريو دي جانيرو ويلسون ويتزيل، في إطار تحقيق بشأن اختلاس مزعوم للأموال العامة المخصصة لمكافحة التفشي الضخم لمرض كوفيد- 19 في البلاد.

وكتبت الشرطة الاتحادية عبر موقع تويتر أنها أطلقت "عملية بلاسيبو، التي تهدف إلى التحقيق في أدلة إساءة استغلال الموارد العامة المخصصة للصحة في ريو دي جانيرو، في المعركة ضد كوفيد- 19".

ولم تذكر الشرطة ما إذا كان ويتزيل مستهدفا شخصيا في التحقيق، الذي تضمن 12 مذكرة تفتيش في ولايتي ريو دي جانيرو وساو باولو.

وتم في وقت سابق اعتقال العديد من السياسيين ورجال الأعمال الذين تربطهم صلات بالحاكم للاشتباه في وجود مخالفات في شراء أجهزة التنفس الاصطناعى وغيرها من المعدات المخصصة للعيادات المؤقتة.

ورفض ويتزيل في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، الاتهامات التى تم الانتهاء إليها ضده قائلا: "لم يكن هناك أي تورط من ناحيتي على الإطلاق في أي نوع من المخالفات".

الشرطة البرازيلية فساد اختلاس أموال فيروس كورونا

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