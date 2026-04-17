في واقعة أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات مقطع فيديو أظهر سرقة ملابس من شرفة أحد المنازل بمدينة بورسعيد، لتقود اللقطات إلى ضبط المتهم خلال وقت قصير.

بداية واقعة لص بورسعيد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق سرقة أحد الأشخاص ملابس من شرفة منزل، ما أثار حالة من الغضب والمطالبة بسرعة ضبط الجاني.

تحريات تكشف هوية لص بورسعيد

بالفحص، تم تحديد هوية المتهم، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية سابقة، ومقيم بدائرة قسم شرطة الزهور وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم الظاهر في الفيديو، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما وردت في المقطع المتداول.

استعادة المسروقات من لص بورسعيد

بإرشاد المتهم، تم ضبط الملابس المستولى عليها وإعادتها، في خطوة أنهت الواقعة سريعًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا لعرضه على الجهات المختصة.

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين