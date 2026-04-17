أعلن الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، اليوم الجمعة، أن مديرية الصحة واصلت جهودها في تنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية، وتم تنظيم ثلاث قوافل متتالية بمراكز أبوقرقاص وملوي وبني مزار خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2026، في إطار حرص الدولة على توفير خدمات صحية متميزة للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح وكيل الوزارة أن القوافل شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وتم توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ 6052 حالة في مختلف التخصصات، مؤكدًا أن ذلك يأتي بمتابعة مستمرة من قيادات المديرية، وبمشاركة فرق طبية متكاملة.

وأشار إلى أن توزيع الحالات شمل 768 حالة باطنة، و672 حالة أطفال، و413 عظام، و266 رمد، و224 نساء وتوليد، إلى جانب تخصصات أخرى، منها 260 أسنان، و200 جلدية، و196 أنف وأذن وحنجرة، و142 صدر وقلب، و59 جراحة، و35 مسالك.

وأكد عمر أن القوافل لم تقتصر على تقديم الخدمات العلاجية فقط، بل تضمنت أيضًا خدمات وقائية وتوعوية مكثفة، واستفاد 1091 مواطنًا من المبادرات الرئاسية، إلى جانب تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 397 سيدة، شملت وسائل طويلة وقصيرة المفعول، فضلًا عن عقد 1059 جلسة توعية صحية، وإجراء 287 تحليلًا معمليًا.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمنيا على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة، ودعمًا للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.