سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة

كتب : آية محمد

01:31 م 17/04/2026

سعر الذهب

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بمنتصف تعاملات الجمعة 17-4-2026، عند نفس مستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 4665 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 6000 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 7000 جنيه للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 8000 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 56000 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 80000 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 248800 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 400000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.09% إلى نحو 4785 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

