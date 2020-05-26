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شركات الخطوط الجوية في العالم تتلقى دعما حكوميا بـ123 مليار دولار

05:43 م الثلاثاء 26 مايو 2020
شركات الخطوط الجوية في العالم تتلقى دعما حكوميا بـ123 مليار دولار

الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا

جنيف - (د ب أ)


أفاد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" اليوم الثلاثاء، بأن الحكومات في مختلف أنحاء العالم خصصت 123 مليار دولار لمساعدة شركات الخطوط الجوية المتضررة جراء جائحة كورونا المستجد.

وأعلن الاتحاد في إفادة صحفية من جنيف، أنه تم تخصيص 45% من هذا المبلغ لإعانات الأجور وتمويل الأسهم والإعفاءات الضريبية، وتخصيص الـ55% المتبقية في صورة قروض حكومية واجبة السداد.

وقال ألكسندر دي جونياك، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي، إنه يتعين على الحكومات أن تدرك أن عبء الديون المتزايد هذا ستترتب عليه عواقب.

كما حذر من أن "هذا سيجعل (مدة) الانتعاش أطول وأكثر صعوبة".

الاتحاد الدولي للنقل الجوي شركات الخطوط الجوية فيروس كورونا

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