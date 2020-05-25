تمويل 10 آلاف مشروع ضمن مبادرة مشروعك في بني سويف
بني سويف- حمدي سليمان:
أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن عدد المشروعات التي جرى تمويلها عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك" منذ انطلاق المشروع في مايو 2015، بلغ 10 آلاف مشروع، بقيمة 863 مليونا و612 ألف جنيه، وفرت 12 ألفا و377 فرصة عمل.
وأكد محافظ بني سويف على أنه جرى توفير منظومة عمل بالمحافظة متكاملة لدعم المبادرة وتعظيم الاستفادة منها.
ولفت إلى أن المحافظة تنفذ خطة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال عدد من الخطوات العملية، منها دعم جهود الجهات المعنية مثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وتيسير أعمال المنظومة بالجهاز ، بجانب تنفيذ حزمة من البرامج التوعوية بالمشاركة مع المجتمع المدني بأهمية العمل الحر والإنتاج .
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