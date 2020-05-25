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الهند تسجل أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا بنحو 7 آلاف إصابة جديدة

09:22 ص الإثنين 25 مايو 2020
الهند تسجل أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا بنحو 7 آلاف إصابة جديدة

الهند تسجل أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا

نيودلهي - (أ ش أ):

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى الهند بمقدار قياسى بلغ 6977 خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي الإصابات إلى 138 ألفا و845 حالة مع استمرار الاتجاه التصاعدي في الزيادة اليومية، وذلك حسبما أعلنت عنه وزارة الصحة والأسرة الهندية اليوم الإثنين.

وقالت الوزارة - فى بيان لها نقلته صحيفة "تايم أوف إنديا " الهندية على موقعها الإلكتروني - إن حصيلة المتوفين وصلت إلى 4021 بعدما سجلت 154 حالة جديدة، ويوجد حاليًا 77103 حالة نشطة فى الهند، بينما زادت حالات الشفاء بمقدار 3281 بإجمالي بلغ 57721 حالة.

وفى محاولة للحد من انتشار الفيروس، مددت السلطات الهندية فى وقت سابق من مايو الجارى حالة الطوارئ والاغلاق التى بدأت فى 25 مارس الماضي، ومن المقرر الآن رفع الإغلاق فى 31 مايو الجاري.

وكانت الحكومة الهندية قد قسمت البلاد أيضا إلى الأحمر والبرتقالى والمناطق الخضراء حسب الوضع الوبائى وفى المناطق الخضراء، حيث يعتقد أن معدل الإصابة منخفض، تم السماح لوسائل النقل العام وبعض الشركات بالعمل.

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