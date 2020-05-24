للمرة الأولى منذ تفشي الوباء.. لومبارديا الإيطالي لم يسجل وفيات جديدة بكورونا

روما - (د ب أ)

لم يسجل لومبارديا، الإقليم الأكثر تضررا بفيروس كورونا في إيطاليا، وبؤرة تفشي الوباء في البلاد، للمرة الأولى أي حالات وفيات اليوم الأحد بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، وفقا لبيانات أولية من حكومة الإقليم، بينما تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة على مستوى البلاد.

وقالت حكومة الإقليم الذي يحيط بمدينة ميلانو، في بيان نقلته وكالة أنباء بلومبرج، إنه لم تسجل أي مستشفى أو بلدية في لومبارديا أي حالات وفيات بالمرض خلال أربع وعشرين ساعة، وذلك للمرة الأولى منذ بداية تفشي الجائحة بالبلاد.

وذكرت صحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية على موقعها الالكتروني أن الأرقام الصادرة من المستشفيات تبدو أنها نهائية، بينما أرقام البلدية فربما لا تزال في حاجة إلى استكمالها.

وأظهرت بيانات هيئة الدفاع المدني الإيطالية أن البلاد سجلت 531 حالة إصابة جديدة اليوم الأحد مقابل 669 حالة في اليوم السابق عليه، ليبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 229 ألفا و858 حالة.

وتراجعت حالات الوفيات في اليوم إلى 50 حالة مقابل 119 حالة أمس السبت، ليصل الإجمالي إلى 32 ألفا و785 حالة وفاة منذ بدء الجائحة في إيطاليا في أواخر فبراير.