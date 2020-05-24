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السودان: اتهام قوات الدعم السريع بالتورط في ليبيا جزء من حملة شيطانية

10:09 م الأحد 24 مايو 2020
السودان: اتهام قوات الدعم السريع بالتورط في ليبيا جزء من حملة شيطانية

الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي

وكالات

نفى عضو مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، الادعاءات بوجود قوات من الدعم السريع السودانية في ليبيا، مؤكدًا بإنها ادعاءات كاذبة لا أساس لها، حسبما ذكرت العربية.

وقال حميدتي، في مقابلة بقناة "سودانية 24" مساء الأحد: "اتهام قوات الدعم السريع السودانية بالتورط في ليبيا جزء من حملة شيطانية" مضيفًا: "حاولنا الوساطة في ليبيا بين الأطراف، لكن بعضهم لم يقبل مبادرتنا".

وتابع أن هناك محاولات لخلق فتنة في المجلس العسكري السوداني، وشيطنة قوات الدعم السريع، مشيرًا إلى أن قوات الدعم السريع تصدت لمخطط إبادة المعتصمين أمام القيادة العامة، في اليوم الذي تنحى فيه الرئيس السابق عمر البشير.

وشدد على أن "وجود القوات السودانية في اليمن يهدف لدعم الشرعية ولسنا مرتزقة".

محمد حمدان دقلو السودان قوات الدعم السريع ليبيا

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