فرنسا تسجل 115 إصابة جديدة بكورونا

وكالات

سجلت وزارة الصحة الفرنسية، 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، في أقل حصيلة يومية للإصابات الجديدة منذ فرض إجراءات العزل يوم 17 مارس الماضي، حسبما أفادت رويترز.

وارتفع عدد المصابين بكورونا في البلاد بنسبة 0.1% اليوم الأحد، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 144 ألفا و921 حالة.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات بواقع 7 حالات، ليصل إلى 17185 شخصا، وهذا هو أول ارتفاع لهذا المؤشر منذ 15 أبريل الماضي.

ولم تنشر فرنسا حصيلة الوفيات للأيام الأخيرة، نظرًا لإجازة عيد الصعود، ومن المتوقع أن تنشرها غدا الاثنين.