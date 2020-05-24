أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

فرنسا تسجل 115 إصابة جديدة بكورونا

09:50 م الأحد 24 مايو 2020
فرنسا تسجل 115 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا في فرنسا

وكالات

سجلت وزارة الصحة الفرنسية، 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، في أقل حصيلة يومية للإصابات الجديدة منذ فرض إجراءات العزل يوم 17 مارس الماضي، حسبما أفادت رويترز.

وارتفع عدد المصابين بكورونا في البلاد بنسبة 0.1% اليوم الأحد، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 144 ألفا و921 حالة.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات بواقع 7 حالات، ليصل إلى 17185 شخصا، وهذا هو أول ارتفاع لهذا المؤشر منذ 15 أبريل الماضي.

ولم تنشر فرنسا حصيلة الوفيات للأيام الأخيرة، نظرًا لإجازة عيد الصعود، ومن المتوقع أن تنشرها غدا الاثنين.

فرنسا وزارة الصحة الفرنسية فيروس كورونا

الخبر التالى:

سلطنة عمان تسجل حالة وفاة جديدة لمصاب بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 17265

    عدد المصابين

  • 4807

    عدد المتعافين

  • 764

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5403979

    عدد المصابين

  • 2247230

    عدد المتعافين

  • 343975

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تعلن حصيلة كورونا أول أيام العيد.. وارتفاع جديد بالوفيات