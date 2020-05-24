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118 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

06:43 م الأحد 24 مايو 2020
118 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

بوريس جونسون

وكالات

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن عدد من قضوا نحبهم من مرضى فيروس كورونا، في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بالبلاد هو 118 ما يرفع إجمالي الوفيات إلى نحو 36 ألف و800، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وتعد هذه هي أقل حصيلة وفيات يومية في البلاد منذ فترة، مع الوضع في الاعتبار أن حصيلة الوفيات في عطلة نهاية الأسبوع تكون دوما أقل مقارنة بباقي الأيام حيث أن البيانات لا تكون كاملة.

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