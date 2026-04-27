حالتهم خطيرة.. تفاصيل إصابة 4 جنود في حادثة بقاعدة عسكرية جنوب إسرائيل

كتب : وكالات

08:15 ص 27/04/2026

جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي، إصابة 4 من جنوده بحادثة وصفتها المصادر العسكرية بـ"العملياتية" داخل قاعدة عسكرية تقع في جنوب الأراضي المحتلة.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن أحد الجنود أصيب بجروح خطيرة، بينما تراوحت إصابات الثلاثة الآخرين بين المتوسطة والطفيفة.

وهرعت الفرق الطبية فورا إلى مكان الحادث لتقديم الإسعافات الأولية، قبل نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

ومع ذلك، امتنع المتحدث باسم الجيش عن الكشف عن تفاصيل طبيعة الحادثة أو الظروف التي أدت إلى وقوعها، مكتفيا بالإعلان عن فتح تحقيق عاجل لكشف الملابسات.

يأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه الجيش الإسرائيلي تصاعدا ملحوظا في وتيرة الخسائر البشرية على جبهات متعددة، لا سيما في جنوب لبنان، حيث تواصل القوات عملياتها الميدانية رغم الهدنة الرسمية المعلنة.

كانت الأسابيع الأخيرة قد سجلت سلسلة من الحوادث والهجمات المدفعية أسفرت عن مقتل جنديين وإصابة آخرين، فيما حذّرت بلديات شمال فلسطين المحتلة سكانها من مخاطر الانفجارات وإطلاق النار قرب خطوط التماس، وفقا لروسيا اليوم.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عراقجي: المرور الآمن عبر هرمز قضية عالمية.. وطهران وموسكو تجمعهما مشاورات
شئون عربية و دولية

عراقجي: المرور الآمن عبر هرمز قضية عالمية.. وطهران وموسكو تجمعهما مشاورات
حل طبيعي لمشكلة الصيف.. 5 نباتات تطرد الذباب والناموس من منزلك
علاقات

حل طبيعي لمشكلة الصيف.. 5 نباتات تطرد الذباب والناموس من منزلك
أبراج لا تنسى الخيانة ولا تمنح فرصة ثانية بسهولة.. هل أنت منهم؟
علاقات

أبراج لا تنسى الخيانة ولا تمنح فرصة ثانية بسهولة.. هل أنت منهم؟
حدث بالفن | حفل زفاف هاني خليفة ورنا حسانين وفاة نجل فنان شهير ورسالة شيرين
زووم

حدث بالفن | حفل زفاف هاني خليفة ورنا حسانين وفاة نجل فنان شهير ورسالة شيرين
خيانة على "كوبري عرابي" في نص الليل.. كيف قادت الديون"فرارجي المنيرة" للإعدام
حوادث وقضايا

خيانة على "كوبري عرابي" في نص الليل.. كيف قادت الديون"فرارجي المنيرة" للإعدام

