لأول مرة منذ 8 مارس.. ترامب يزور نادي الجولف (فيديو)

وكالات

زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، وللمرة الأولى منذ 8 مارس الماضي، مع تفشي فيروس كورونا في البلاد، وزار ناديه الواقع على مشارف واشنطن، في إشارة إلى أنه يمارس حياته الطبيعية، حسبما ذكرت رويترز.

وشوهد ترامب وهو يرتدي قبعة بيضاء وقميص "بولو" أبيض في يوم ربيعي مشمس.

وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها ترامب إحدى ساحات الغولف منذ 8 مارس، حيث التقى وقتها في منتجع "مار الاجو" بالرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الذي ثبت بعد ذلك أن سكرتيره الصحفي مصاب بالفيروس.

WATCH: President Trump golfs on Saturday at his Virginia golf club. pic.twitter.com/L8SJf0wKzo