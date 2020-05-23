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لأول مرة منذ 8 مارس.. ترامب يزور نادي الجولف (فيديو)

10:26 م السبت 23 مايو 2020
لأول مرة منذ 8 مارس.. ترامب يزور نادي الجولف (فيديو)

دونالد ترامب

وكالات

زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، وللمرة الأولى منذ 8 مارس الماضي، مع تفشي فيروس كورونا في البلاد، وزار ناديه الواقع على مشارف واشنطن، في إشارة إلى أنه يمارس حياته الطبيعية، حسبما ذكرت رويترز.

وشوهد ترامب وهو يرتدي قبعة بيضاء وقميص "بولو" أبيض في يوم ربيعي مشمس.

وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها ترامب إحدى ساحات الغولف منذ 8 مارس، حيث التقى وقتها في منتجع "مار الاجو" بالرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الذي ثبت بعد ذلك أن سكرتيره الصحفي مصاب بالفيروس.

ويسعى ترامب للترويج لفكرة أن الحياة في الولايات المتحدة تعود لطبيعتها على الرغم من أن عدد وفيات الفيروس مستمر في الزيادة ومن المتوقع أن يتخطى المئة ألف في الأيام المقبلة.

وقالت ديبورا بيركس، منسقة قوة العمل المعنية بفيروس كورونا في إفادة في البيت الأبيض أمس الجمعة، إن على الأمريكيين خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية الممتدة لتشمل يوم إحياء ذكرى الجنود الراحلين أن يخرجوا، وأضافت: "العبوا الغولف والتنس والكرة واذهبوا للشواطئ.. لكن ابقوا على مسافة ستة أقدام من بعضكم البعض".

ترامب نادي الجولف فيروس كورونا

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