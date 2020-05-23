لأول مرة منذ 8 مارس.. ترامب يزور نادي الجولف (فيديو)

وكالات

زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، وللمرة الأولى منذ 8 مارس الماضي، مع تفشي فيروس كورونا في البلاد، وزار ناديه الواقع على مشارف واشنطن، في إشارة إلى أنه يمارس حياته الطبيعية، حسبما ذكرت رويترز.

وشوهد ترامب وهو يرتدي قبعة بيضاء وقميص "بولو" أبيض في يوم ربيعي مشمس.

وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها ترامب إحدى ساحات الغولف منذ 8 مارس، حيث التقى وقتها في منتجع "مار الاجو" بالرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الذي ثبت بعد ذلك أن سكرتيره الصحفي مصاب بالفيروس.

WATCH: President Trump golfs on Saturday at his Virginia golf club. pic.twitter.com/L8SJf0wKzo — The Hill (@thehill) May 23, 2020

ويسعى ترامب للترويج لفكرة أن الحياة في الولايات المتحدة تعود لطبيعتها على الرغم من أن عدد وفيات الفيروس مستمر في الزيادة ومن المتوقع أن يتخطى المئة ألف في الأيام المقبلة.

وقالت ديبورا بيركس، منسقة قوة العمل المعنية بفيروس كورونا في إفادة في البيت الأبيض أمس الجمعة، إن على الأمريكيين خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية الممتدة لتشمل يوم إحياء ذكرى الجنود الراحلين أن يخرجوا، وأضافت: "العبوا الغولف والتنس والكرة واذهبوا للشواطئ.. لكن ابقوا على مسافة ستة أقدام من بعضكم البعض".