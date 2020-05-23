إيران: فتح الأماكن المقدسة وعودة الموظفين بعد عيد الفطر

طهران- (د.ب.أ):

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، ان العتبات المقدسة سيتم فتح ابوابها امام الزوار بعد عيد الفطر ، منوها إلى أنه ابتداء من السبت المقبل سيكون دوام جميع الموظفين من الساعة 7:30 صباحا لغاية2:30 بعد الظهر.

وفي اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، السبت، قال روحاني: "بدأت مرحلة السيطرة على كورونا، ويمكننا القول أن ما يقرب من عشر محافظات في حالة جيدة وهي في مرحلة الاحتواء"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأكد على ضرورة استئناف الانشطة الاقتصادية والاجتماعية وعودة الحياة مع مراعاة التعليمات الصحية.

واعلن روحاني عن افتتاح المتاحف والاماكن التاريخية اعتبارا من يوم غد الأحد مع الأخذ بنظر الاعتبار البرتوكولات الصحية .

من جهة أخرى ، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور اليوم السبت أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 133,521 والمتعافين 104,072 والمتوفين 7359 شخصا.