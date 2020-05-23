جوتيريش يهنئ المسلمين بعيد الفطر ويدعو لاستلهام "رحمة رمضان"

وكالات:

هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مُسلمي العالم بعيد الفطر المبارك، داعيا إلى استلهام دروس شهر رمضان الكثيرة والمتمثلة في الرحمة والتعاطف والكرامة والحقوق والاحترام المتبادل والتفاهم والوحدة والتضامن.

جاء ذلك في كلمة خلال مناقشة تفاعلية افتراضية مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بعنوان: "كوفيد-19 .. تعزيز التعايش والمسؤولية المشتركة".

أعرب خلالها جوتيريش عن شكره لكثير من أعضاء المنظمة على دعمهم لنداء وقف إطلاق نار عالمي بهدف التركيز على مكافحة الفيروس التاجي.

وقال جوتيريش إنه درج ومنذ أن كان مفوضًا ساميًا لشؤون اللاجئين، على إحياء تقليد سنوي يتمثل في القيام بزيارات تضامن رمضانية إلى المجتمعات المسلمة حول العالم، لكن هذا العام، بات هذا التقليد السنوي أمرا صعبا ولكنه ليس مستحيلا.

وأشار إلى أن زيارته هذا العام افتراضية، من خلال حلقة النقاش التفاعلية مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مُعتبرًا إياها "فرصة للاستماع من أعضائها" تعزز التزامه، متمنيا لهم التوفيق في هذه المناسبة السعيدة.

وعبر جوتيريش عن امتنانه للحكومات والشعوب في جميع أنحاء العالم الإسلامي ممن يمتثلون أمور دينهم ويدعمون أولئك الفارين من الصراع، في أفضل تقاليد إسلامية للضيافة والكرم، واصفا ذلك بأنه "درس رائع"، حيث أغلقت أبواب كثيرة أمام أولئك الذين يحتاجون إلى الحماية، حتى قبل الجائحة.