بينها دولة عربية.. 5 دول أفريقية أعلنت عيد الفطر السبت

وكالات:

أعلنت 5 دول أفريقية بينها دولة عربية، عن تمكنها من رؤية هلال شوال مساء أمس الجمعة، واحتفلت بعيد الفطر المبارك اليوم السبت، خلافًا لإعلان غالبية الدول الإسلامية.

في موريتانيا، أعلنت اللجنة المركزية لمراقبة الأهِلّة أن عيد الفطر المبارك اليوم السبت، خلافًا لغالبية الدول العربية والإسلامية، وأصدر الرئيس الموريتاني بهذه المناسبة عفوًا عن 195 سجينًا.

وأكدت اللجنة أنها توصلت إلي رؤية مستفيضة لهلال شوال في مناطق متفرقة من البلاد ومن بينها 6 عدول.

كما أصدرت "تنسيقية مسلمي السنغال" بيانًا أعلنت فيه أنها "عقدت جلسة مساء الجمعة للنظر فيما وردها حول ثبوت رؤية هلال شوال لهذا العام من عدمها، وبعد الاطلاع والتحري ثبتت رؤيته في السنغال".

وأضافت التنسيقية في بيانها أنه "على غرار السنغال، فقد ثبتت رؤية الهلال في ساحل العاج ومالي والنيجر".

في غضون ذلك، قال رئيس رابطة الدعاة في مالي إن "اللجنة الوطنية لترائي الهلال تفيد عموم المسلمين في جميع أنحاء البلاد بأنه قد تمت رؤية الهلال في مناطق كثيرة من البلاد، ما يصل إلى درجة الرؤية المستفيضة".

فيما أعلنت 18 دولة عربية وإسلامية أبرزها مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر أن اليوم السبت هو المتمم لشهر رمضان، وأن عيد الفطر سيحِل غدًا الأحد، وذلك بعد تعذر رؤية هلال شوال.

ويحل عيد الفطر هذا العام في ظل جائحة فيروس "كورونا المُستجد" التي تواصل حصد عشرات آلاف الأرواح، وتفرض عددًا من الإجراءات الصحية.

وخلافا للمُتعارف عليه خلال الأعوام السابقة، لن تؤدّى صلاة العيد هذا العام في المساجد، حرصًا على سلامة المواطنين في مواجهة الفيروس المُسبب لمرض "كوفيد 19".

وفي وقت سابق، أجازت هيئة كبار العلماء بالأزهر أداء صلاة عيد الفطر المبارك في المنازل، بالكيفية التي تُصلى بها في المساجد والساحات، وذلك لقيام العذر المانع من إقامتها في المسجد أو الخلاء.