حملة ترامب الانتخابية تنتقد بايدن لتصريحاته عن الناخبين السود

واشنطن - (د ب أ):

انتقد جمهوريون أمريكيون من أصل أفريقي الديمقراطي جو بايدن، اليوم الجمعة، بعد أن أخبر أحد مضيفيه من المذيعين بالإذاعة أنه إذا كان الناخب لم يتخذ قرارا بعد، "فأنت لست أسود".

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج اليوم الجمعة، وصف مندوبو الرئيس دونالد ترامب تصريحات المرشح الديمقراطي المفترض لانتخابات الرئاسة الأمريكية أنها "عنصرية وتجريد من الإنسانية".

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من تعرض ترامب أيضا لانتقاد بسبب تصريحات بشأن العرق في مصنع شركة فورد للسيارات بولاية ميتشجان.

وقال السناتور الجمهوري تيم سكوت عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ساوث كارولينا اليوم الجمعة: "أقول إنني مندهش، لكن من المحزن بالنسبة للديمقراطيين أن يتعاملوا مع مجتمع السود كأمر مسلم به، ويروعون أولئك الذين لا يوافقونهم".