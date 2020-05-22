ارتفاع حصيلة مصابي كورونا بباكستان إلى 50 ألفا و694 حالة

إسلام آباد – (أ ش أ):

ارتفعت حصيلة حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في باكستان إلى 50 ألفا و694 حالة بعد تسجيل إصابات جديدة.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم الجمعة، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس في البلاد ارتفعت أيضا إلى 1067 بعد وفاة عدة حالات في محافظات باكستانية مختلفة، وذلك وفقا لآخر التقارير في هذا الصدد.