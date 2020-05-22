أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

ارتفاع حصيلة مصابي كورونا بباكستان إلى 50 ألفا و694 حالة

10:58 ص الجمعة 22 مايو 2020
ارتفاع حصيلة مصابي كورونا بباكستان إلى 50 ألفا و694 حالة

فيروس كورونا في باكستان

إسلام آباد – (أ ش أ):

ارتفعت حصيلة حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في باكستان إلى 50 ألفا و694 حالة بعد تسجيل إصابات جديدة.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم الجمعة، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس في البلاد ارتفعت أيضا إلى 1067 بعد وفاة عدة حالات في محافظات باكستانية مختلفة، وذلك وفقا لآخر التقارير في هذا الصدد.

هذا المحتوى من

باكستان فيروس كورونا

الخبر التالى:

كوريا الجنوبية تتعهد باستخدام قدراتها الطبية والتكنولوجية لدعم عملية الأمم المتحدة لحفظ السلام

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 15003

    عدد المصابين

  • 4217

    عدد المتعافين

  • 696

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5019676

    عدد المصابين

  • 1913103

    عدد المتعافين

  • 328565

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة تحذر من بروتوكول علاج لكورونا منسوب لمستشفى قصر العيني الفرنساوي