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ترامب يواصل اتهاماته للصين بنشر فيروس كورونا حول العالم

09:05 م الخميس 21 مايو 2020
ترامب يواصل اتهاماته للصين بنشر فيروس كورونا حول العالم

دونالد ترامب

وكالات:

من جديد، اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الصين بنشر "الوباء والآلم" حول العالم، زاعمًا أن ذلك التوجه الصيني متعلق برغبة بكين في فوز منافسه جو بايدن، لمواصلة سرقة الولايات المتحدة.

وقال ترمب إن الصين شنت حملة تضليل واسعة من أجل التأثير على الانتخابات الأمريكية وفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات.

وقال ترمب عبر حسابه تويتر: "تقوم الصين بحملة تضليل ضخمة لأنهم يرغبون بشدة في فوز النائم جو بايدن في السباق الرئاسي حتى يتمكنوا من مواصلة سرقة الولايات المتحدة، كما فعلوا منذ عقود، حتى جئت!".

وتابع: "يتكلم المتحدث باسم الصين بغباء، محاولاً يائساً أن يزيل الألم والمذابح التي نشرتها بلادهم في جميع أنحاء العالم. إن هجومها المضلل والدعاية على الولايات المتحدة وأوروبا يمثل وصمة عار ...."، مضيفا: "كل ذلك يأتي من القمة، لقد كان بإمكانهم إيقاف الوباء بسهولة، لكنهم لم يفعلوا!".

دونالد ترامب فيروس كورونا الولايات المتحدة الصين تويتر أوروبا

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