مسؤول: حركة حماس تغلق معابر غزة حتى نهاية الشهر لمواجهة انتشار كورونا

غزة - (د ب أ):

قررت خلية الأزمة التابعة لحركة حماس فى اجتماعها اليوم الخميس إغلاق معابر غزة أمام الأفراد بشكل تام حتى نهاية الشهر الحالي، فى إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، ودعت المواطنين إلى ترتيب امورهم، حسبما ذكرت وكالة أنباء (معا) الفلسطينية.

وأوضح خليل الحية نائب رئيس حركة حماس ،خلال مؤتمر صحفي أن صلاة الجمعة والعيد ستعقد وفق الضوابط التي أعلن عنها لكنه دعا المواطنين إلى الصلاة في بيوتهم.

وقال إن اللجنة ناقشت بشكل مسؤول فرض حظر التجول خلال العيد لحماية أبناء الشعب الفلسطيني، لكن تم إرجاء الأمر حتى استكمال الإجراءات والتأكد من مخالطة المصابين.

واعتبر ان ارتفاع أرقام المصابين في قطاع غزة مؤشر ونذير خطر كبير يتهدد القطاع.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التي تديرها حركة "حماس" في غزة اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في القطاع إلى 49 حالة.

وقال وكيل الوزارة يوسف أبو الريش، خلال الإيجاز الصحفي اليومي حول مستجدات فيروس كورونا في غزة، إنه جرى تسجيل 29 حالة إصابة بالفيروس خلال الأيام الأخيرة.