أبو الغيط يؤكد ضرورة التصدي لخطة إسرائيل بضم أراض فلسطينية محتلة

القاهرة – (أ ش أ):

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مجددا ضرورة التصدي للخطة الإسرائيلية بضم أراض فلسطينية محتلة ، مشددا على أهمية الموقف الأوروبي في التصدي لهذه الخطة المشئومة ، سواء على مستوى الاتحاد الأووربي أو على مستوى الدول.

جاء ذلك وفقا لبيان صادر عن الجامعة العربية اليوم "الأربعاء" خلال اتصال هاتفي تلقاه"أبو الغيط" ً من وزيرة خارجية إسبانيا "ارنشا جونزاليس" تناولا خلاله عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها كيفية التصدي للخطة الإسرائيلية بضم أراضٍ فلسطينية محتلة .

وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ،في البيان ، أن "أبو الغيط" شرح للوزيرة الإسبانية الخطورة البالغة التي تنطوي عليها خطة الضم الإسرائيلية، وما يمكن أن تؤدي إليه من إشعال للموقف في الأراضي الفلسطينية، بل وفي المنطقة بأسرها .

ودعا" أبو الغيط "الوزيرة الإسبانية إلى الإسراع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار ذلك وسيلة لتحقيق نوعٍ من التوازن المفقود كُلياً في النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين .

وعبّر "ابو الغيط" للمسئولة الإسبانية عن تضامن الجامعة العربية مع إسبانيا فيما تعرضت له جراء جائحة" كورونا"، وعن مشاعر التعازي والمساندة المعنوية للشعب الاسباني في هذا الظرف الصعب، آملا أن تتجاوز البلاد آثار المحنة في أسرع وقت .

وقال المصدر إن" أبو الغيط" استمع لرؤية الوزيرة الإسبانية التي عبرت من جانبها عن رفض حكومتها للخطة الإسرائيلية المُزمعة.

ونقل المصدر عن "أبو الغيط" قوله" إن الإتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي كله، عليه تحمل مسئولياته بإرسال رسالة واضحة للحكومة الإسرائيلية الجديدة بخطورة ما تنوي القيام به، وما يُمكن أن تقود إليه سياساتها من تبعاتٍ ونتائجَ خطيرة تنعكس على الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة".

وأشار المصدر إلى أن "أبو الغيط" كان قد وجه رسائل مؤخراً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ولوزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، حذر خلالها من خطورة السياسات الإسرائيلية، وبالأخص الاتجاه نحو إعلان ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المُحتلة.