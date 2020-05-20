روسيا: بدأنا نتجاوز ذروة الضغط على نظام الرعاية الصحية بسبب كورونا

موسكو- (أ ش أ):

اعتبر رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن بلاده تتجاوز حاليا ذروة الضغط على نظام الرعاية الصحية بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال ميشوستين، خلال اجتماع حكومي عبر الفيديو، اليوم الأربعاء:"إن معدلات تفشي الفيروس التاجي في روسيا تراجعت خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث انخفض معدل ارتفاع حصيلة الإصابات في البلاد اليوم لأول مرة عن 3%، وتجاوز عدد المتعافين خلال الــ 24 ساعة الماضية لأول مرة عدد المصابين الجدد".

وأضاف رئيس الحكومة الروسية :" لقد بدأنا بتجاوز ذروة الضغط على نظام الرعاية الصحية، ويتجلى هذا في استقرار الوضع أكثر فأكثر لاسيما في موسكو، التي كانت في مقدمة بؤر الإصابة بالفيروس".

وأشار إلى أن 17 من أقاليم روسيا ، البالغة 85، حققت المؤشرات المنصوص عليها لتخفيف القيود المفروضة لردع تفشي الوباء، موضحا أن 14 منطقة منها بدأت في اتخاذ خطوات التخفيف.

وحذر رئيس الوزراء الروسي، في نفس الوقت، من أن المضي قدما في تخفيف القيود يتطلب أقصى درجات الحذر بغية عدم تقويض التوازن الهش، الذي تطلب تحقيقه جهودا كبيرة.

يُذكر أن إجمالي الإصابات المؤكدة في روسيا خلال الــ 24 ساعة الماضية بلغت 308 ألاف و 705 إصابات، بينما وصل عدد الوفيات إلى 2972 شخصا.