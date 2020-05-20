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الهند تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا بواقع 5611 حالة

08:38 ص الأربعاء 20 مايو 2020
الهند تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا بواقع 5611 حالة

أرشيفية

نيودلهي - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الهندية، أنه تم تسجيل أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد، برصد 5611 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 106 ألاف و750 حالة إصابة.
ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" في نسختها الانجليزية عن الوزارة قولها في بيان اليوم الأربعاء إن عدد الوفيات ارتفع بعد وفاة 140 حالة بين ليل الثلاثاء وصباح الأربعاء ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3303 متوفين.
وأشارت الصحيفة إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا تضاعفت خلال الأسبوعين الماضيين من 49 ألفا و391 يوم 6 مايو الماضي إلى 106 آلاف و750 اليوم.
وأظهرت البيانات أن معدل التعافي من الفيروس في الهند يقف الآن عند 39.62% مع تعافي 42297 من المصابين.

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