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الفنزويليون يتحدون الإقفال وانتشار الوباء للعودة للعمل

12:46 ص الأربعاء 20 مايو 2020
الفنزويليون يتحدون الإقفال وانتشار الوباء للعودة للعمل

فيروس كورونا

كاراكاس - (د ب أ)

يخاطر الفنزويليون بالإصابة بعدوى كوفيد-19، في الوقت الذي يدفع الجوع العائلات إلى انتهاك قواعد الإغلاق والخروج للعمل، حتى مع وصول حالات الإصابة إلى أعداد قياسية جديدة.

وتزاحم المتسوقون في وسط مدينة كاراكاس اليوم الثلاثاء، أثناء ارتيادهم للمتاجر المزدحمة التي تبيع أي شيء من دقيق الذرة إلى الطماطم ومعجون الأسنان.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أنه على الرغم من أن الأوامر تنص على أنه لا يمكن أن تعمل خلال الأغلاق سوى الشركات الضرورية، إلا أن ما يقرب من نصف المتاجر كانت مفتوحة، بما في ذلك متاجر الأحذية وصالونات تصفيف الشعر التي تعمل خلف أبواب نصف مغلقة.

ويعتبر إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في فنزويلا من بين أدنى المعدلات في المنطقة، لكن الكساد الاقتصادي المتواصل منذ ست سنوات جعل نظامها الصحي غير مستعد للتعامل مع تفشي أكبر.

وأعلنت الحكومة عن زيادة قياسية بلغت 77 حالة جديدة يوم الاثنين ليصبح المجموع 618 حالة و 10 حالات وفاة.

فيروس كورونا فنزويلا كاراكاس

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