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قطر تسجل 776 إصابة جديدة بكورونا

01:29 م السبت 02 مايو 2020
قطر تسجل 776 إصابة جديدة بكورونا

وزارة الصحة القطرية

الدوحة - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم السبت تسجيل 776 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إن العدد الإجمالي للحالات النشطة التي تخضع للعلاج بلغ 13326 .

ولفتت إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر عدد الوفيات عند 12 حالة ، مشيرة إلى تسجيل 98 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 1534 حالة.

ولفت البيان إلى فحص 4002 شخص خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 101728.

وزارة الصحة القطرية فيروس كورونا

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