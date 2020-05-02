مقتل وإصابة 7 أشخاص إثر انفجار قرب سجن بأفغانستان

كابول- (أ ش أ):

أعلن مسؤول أفغاني اليوم السبت أن ثلاثة مدنيين لقوا حتفهم فيما أصيب أربعة آخرون إثر وقوع انفجار بالقرب من سجن لغمان في مدينة "مهترلام" بإقليم "لغمان" الواقع شرقي البلاد.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن المتحدث باسم حاكم الإقليم "أسد الله دولتزاي" قوله "إن المتفجرات كانت مثبتة في دراجة بخارية، مشيرا إلى أن الانفجار كان يستهدف رئيس السجن "حاجي نور محمد" الذي أصيب جراء هذا الانفجار".

ولم تعلن أية جهة مسئوليتها عن الانفجار.