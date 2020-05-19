موريتانيا تغلق أكبر مدينة شرق البلاد بسبب تفشي كورونا
نواكشوط - (دب ا)
قررت السلطات الموريتانية اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء إغلاق مدينة كيفه، شرق العاصمة، أكبر مدن شرق البلاد نتيجة ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا بالمدينة.
وأوضح بيان لوزارة الداخلية أنه "بالنظر إلى التطورات التي عرفتها مدينة كيفه عاصمة ولاية العصابه بخصوص ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كوفيد-19 يعلن وزير الداخلية واللامركزية المدينة حيزا مغلقا".
وذكر البيان أنه على السلطات العمومية اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الضرورية لتنفيذ عملية الإغلاق مع مراعاة ما قد يترتب على هذه الوضعية الخاصة.
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