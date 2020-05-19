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جوتيريش: تقدم جيد في مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا

08:25 م الثلاثاء 19 مايو 2020
جوتيريش: تقدم جيد في مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا

أنطونيو جوتيريش

وكالات

أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بيان له مساء اليوم الثلاثاء، بشأن تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.

وأكد البيان الصادر عن مكتبه، اليوم، مواصلة الأمين العام، متابعة تطورات سد النهضة الإثيوبي عن كثب.

وبحسب البيان، لاحظ الأمين العام، تقدم جيد في المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، حتى الآن ويشجع الأطراف الثلاثة على المثابرة في الجهود المبذولة لحل الخلافات المتبقية بالطرق السلمية وتحقيق اتفاق مفيد للطرفين.

وشدد جوتيريش، على أهمية إعلان أهمية إعلان المبادئ لسد النهضة الموقعة في 2015، الذي يشدد على التعاون القائم على التفاهم المشترك، والمنفعة المتبادلة، وحسن النية، ومبادئ القانون الدولي.

وشجع الأمين العام التقدم صوب التوصل إلى اتفاق ودي وفقا لروح هذه المبادئ.

أنطونيو جوتيريش الأمم المتحدة سد النهضة الإثيوبي إثيوبيا

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