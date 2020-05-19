"دير شبيجل": منفذ الهجوم على محلات لأتراك بألمانيا خطط لمهاجمة مساجد

برلين - (د ب أ)

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا، أن الشخص المشتبه في تنفيذه هجمات على محلات مملوكة لأتراك في مدينة فالدكرايبورج، كان يخطط لمهاجمة مساجد وأئمة.

وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن الهجمات التي كان يعتزم الرجل القيام بها هجمات بالمتفجرات والقنابل على مساجد تابعة للاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في ألمانيا (ديتيب) في محيط فالدكرايبورج بالإضافة إلى المسجد الرئيسي لديتيب في كولونيا.

وكتبت المجلة أن الرجل كان يعتزم قتل أئمة بمسدس.

وتابعت المجلة أن الرجل 25 عامًا، كان يعد لهجوم بقنبلة على القنصلية العامة التركية في ميونخ.

ولم يدل كل من الادعاء العام والمكتب المركزي لمكافحة التطرف والإرهاب في جهاز الادعاء العام في ميونخ والشرطة البافارية بتصريحات بعد عن تفاصيل هذه الجرائم.

وكانت نوافذ محال تجارية في فالدكرايبورج تعرضت منتصف أبريل الماضي للرشق بالحجارة ثلاث مرات، كما اشتعلت النيران في محل تركي لبيع الخضروات وأصيب خلال هذا الهجوم وهو الأكبر من نوعه في المنطقة ليلة 27 أبريل ستة أشخاص بجراح.

وكانت الحجارة قد اخترقت زجاج النوافذ الخارجية لمطعم للوجبات السريعة ومطعم عادي، وصالون للحلاقة.

كانت جهات التحقيق أعلنت قبل نحو عشرة أيام أن الشخص المشتبه في قيامه بهجمات على محال يمتلكها أشخاص من أصول تركية في فالدكرايبورج، من المتعاطفين مع تنظيم (داعش).

وأضافت جهات التحقيق أن الرجل قال إن دافعه في الجريمة هو كراهية الأتراك وموقفه المعادي لتركيا، وذكر أنه من أنصار داعش.