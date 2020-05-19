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بعد تهديد ترامب.. الصحة العالمية تطالب بتوفير أي لقاح لكورونا بثمن رخيص

04:23 م الثلاثاء 19 مايو 2020
بعد تهديد ترامب.. الصحة العالمية تطالب بتوفير أي لقاح لكورونا بثمن رخيص

منظمة الصحة العالمية

جنيف- (د ب ا):

اتفق أعضاء منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، في اجتماع، هيمنت عليه التهديدات الأمريكية ضد المنظمة، على جعل توافر أي لقاح أو دواء مستقبلي لعلاج فيروس كورونا بثمن رخيص للعالم" أولوية عالمية".

وتبنت الدول الأعضاء بالمنظمة في اجتماعها السنوي اليوم قرارا "يدعو إلى سهولة الحصول على المنتجات الدوائية على مستوى العالم وفي الوقت المناسب وبصورة متساوية وتوزيعها بصورة عادلة لمواجهة فيروس كورونا".

كما طالبت الدول الأعضاء قطاع الصيدلة والقطاعات الأخرى المشاركة في عمليات البحث والتطوير بمشاركة الأخرين في براءات الاختراع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب \هدد بسحب تمويل منظمة الصحة العالمية، ودراسة خروج أمريكا من المنظمة إذا لم تلتزم بتطبيق "إصلاحات جوهرية " خلال 30 يوما.

منظمة الصحة العالمية ترامب لقاح لكورونا

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