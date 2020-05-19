أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

جونز هوبكنز: أمريكا تسجل "أقل حصيلة وفيات" بكورونا منذ أسابيع

07:28 ص الثلاثاء 19 مايو 2020
جونز هوبكنز: أمريكا تسجل "أقل حصيلة وفيات" بكورونا منذ أسابيع

فيروس كورونا

واشنطن - أ ش أ

سجلت الولايات المتحدة 759 وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات لديها إلى 90 ألفاً و309، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وحصيلة الوفيات اليومية هذه هي الأدنى على الإطلاق، التي تسجل منذ أسابيع في أكبر بلد في العالم من حيث عدد المصابين بوباء كوفيد-19، والذي بلغ أكثر من مليون ونصف المليون مصاب، بحسب بيانات نشرت.

وأظهرت بيانات الجامعة، ومقرها بالتيمور - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الفضائية اليوم الثلاثاء - أن أكثر من 283 ألف مصاب بالفيروس تماثلوا للشفاء، أما من حيث نسبة توزع الوفيات على الولايات فقد تبوأت ولاية نيويورك المركز الأول، إذ سجلت لوحدها حوالي ثلث الوفيات الناجمة عن الفيروس في عموم أنحاء البلاد.

ووفقا لمقياس وبائي وضعه باحثون في جامعة ماساتشوستس يتوقع أن تسجّل الولايات المتحدة 112 ألف وفاة بكوفيد-19 بحلول السادس من يونيو المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف - أمس - أنه يتناول منذ حوالي 10 أيام، على سبيل الوقاية، عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا، وهذا ما أكده أيضا طبيب البيت الأبيض.​

هذا المحتوى من

فيروس كورونا الولايات المتحدة كوفيد 19 جامعة جونز هوبكنز

الخبر التالى:

مصادر عسكرية يمنية: ميليشيا الحوثي قصفت مطاحن البحر الأحمر بالحديدة غربي البلاد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 12764

    عدد المصابين

  • 3440

    عدد المتعافين

  • 645

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4837099

    عدد المصابين

  • 1872024

    عدد المتعافين

  • 317303

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| ارتفاع جديد بمصر.. ونتائج إيجابية "أولية" للقاح أمريكي