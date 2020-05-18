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ارتفاع إصابات كورونا في المكسيك إلى 49 ألف و219 حالة

04:07 م الإثنين 18 مايو 2020
ارتفاع إصابات كورونا في المكسيك إلى 49 ألف و219 حالة

أرشيفية

مكسيكو سيتي- (د ب أ):
بلغ عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك، 49 ألف و219 حالة، حتى الساعة 0730 من صباح اليوم الاثنين، بحسب التوقيت المحلي في مدينة مكسيكو سيتي، وذلك وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة "بلومبرج" للانباء.
من ناحية أخرى، ذكرت "بلومبرج" أن عدد حالات الوفاة في المكسيك ارتفع إلى 5177 حالة، بينما تعافى 33 ألف و329 من المصابين بمرض "كوفيد-19" الناجم عن الاصابة بالفيروس.
وكانت البلاد قد أعلنت تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس منذ نحو 11 أسبوعا.

فيروس كورونا مكسيكو سيتي جامعة جونز هوبكنز

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