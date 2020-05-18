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الصحة الإسرائيلية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا

11:45 ص الإثنين 18 مايو 2020
الصحة الإسرائيلية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا في إسرائيل

غزة - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنه للمرة الأولى منذ بداية وباء فيروس كورونا، لم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة جديدة بالفيروس منذ مساء أمس الأحد ، كما بقيت حصيلة الوفيات كما هي عند 272 حالة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني عن الوزارة أنه منذ تفشي الوباء، أصيب 16621 شخصا بالفيروس في إسرائيل، وتعافى بالفعل 13014 شخصا، ويوجد حاليا 3335 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي ويتلقى 167 منهم العلاج في المستشفيات.

وتخفف الحكومة الإسرائيلية تدريجياً القيود المفروضة على الجمهور في محاولة لوقف انتشار الفيروس التاجي مع فتح المدارس الآن للأطفال من جميع الأعمار.

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