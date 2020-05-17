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الهند تسمح بحركة الحافلات والسير بالطرق مع تمديد الإغلاق

06:27 م الأحد 17 مايو 2020
الهند تسمح بحركة الحافلات والسير بالطرق مع تمديد الإغلاق

الهند

نيودلهي - (د ب أ)

أعلنت الهند اليوم الأحد، أنها ستمدد إغلاقًا شاملاً على مستوى البلاد مفروضا منذ 25 مارس الماضي، لمدة أسبوعين آخرين، لكن مع تخفيف قيود، من بينها قيود على حركة الحافلات وسيارات الركاب.

وبموجب الإرشادات الجديدة الصادرة من وزارة الداخلية الهندية، سيتم السماح للحافلات وسيارات الركاب بالتنقل داخل وبين الولايات خارج مناطق احتواء الفيروس، لكن ذلك سيتم إقراره من جانب حكومات كل ولاية.

وتنص الإرشادات الجديدة على أن كل الأنشطة،باستثناء تلك المحظورة بشكل خاص، سيتم السماح لها، وهذا قد يعني فتح أسواق محلية، ومتاجر للسلع غير الضرورية، وأعمال وأنشطة صغيرة مثل محال البيع.

وظلت حركة الطيران المحلي والدولي محظورة. وقامت الهند بالفعل بإعادة تشغيل حركة السكة الحديد ولكن بقيود، وقالت وزارة الداخلية إنه يجب أن يتم اتباع إجراءات تشغيل قياسية تتعلق بالتباعد الاجتماعي بالنسبة لحركة السفر البري أيضا.

وكانت المدارس والكليات والفنادق والمطاعم ودور العرض ومراكز التسوق ومراكز اللياقة البدنية وحمامات السباحة ودور العبادة من بين المؤسسات والأماكن التي ستظل مغلقة.

ويأتي تمديد حالة الإغلاق حيث سجلت الهند 2752 حالة وفاة وما إجماله 92 ألفا و907 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، متجاوزة الصين التي كانت أول من ظهر بها الوباء.

الهند نيودلهي فيروس كورونا

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