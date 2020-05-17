دراسة ألمانية: مُصاب كورونا قد ينقل العدوى قبل ظهور الأعراض

لندن/ميونخ- (د ب أ):

أكدت دراسة ألمانية أن الشخص المصاب بفيروس كورونا يمكنه أن يصيب غيره بالعدوى قبل ظهور الأعراض الأولية للمرض عليه.

جاء ذلك في الدراسة التي نشرتها مجلة "ذا لا نسيت" البريطانية العلمية، واستندت إلى تحليل مفصل قام به علماء لسلاسل العدوى في أول مجموعة أشخاص أُصِيْبُوا بالمرض في ألمانيا قبل أربعة أشهر.

وأجرى الدراسة فريق برئاسة ميرله بومر من مكتب الصحة والأمن الغذائي في ولاية بافاريا الألمانية وأودو بوخهولتس من معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات وفيكتور كورمان من مستشفى شاريتيه في برلين.

وذكر العلماء معدو الدراسة أن انتقال العدوى من المصاب إلى غيره قبل ظهور الأعراض على المصاب، حدث في حالة واحدة على الأقل من الحالات الستة عشر التي شملتها الدراسة،ورجح الباحثون أن يكون هذا الامر قد حدث في خمس حالات أخرى.

وأضاف الباحثون أن في أربع حالات على الأقل انتقلت العدوى إلى أشخاص آخرين في نفس اليوم الذي بدأت الأعراض تظهر فيه على الشخص المصاب، ورجحوا إمكانية حدوث هذا الأمر في خمس حالات أخرى.

وخلص الباحثون إلى أن تعاظم خطر الإصابة بالعدوى قبل بداية الأعراض أو بعد وقت قصير من ظهورها، يضع التدابير الصحية أمام تحديات جسام، كما رأوا أن فترة الحضانة التي بلغت في المتوسط أربعة أيام، كانت قصيرة جدا لدى الكثير من الناس، وأكد الباحثون أنه " قد يكون من الصعب تحقيق احتواء عالمي لكوفيد-19".

كانت الحالات الأولى لإصابات فيروس كورونا في ألمانيا، والتي كانت موضع الدراسة، ظهرت في شركة فيباستو لمستلزمات السيارات، وظهرت الحالات بعد أن وصلت إلى الشركة زميلة صينية في زيارة عمل في كانون ثان/يناير الماضي ونقلت العدوى إلى عاملين بالشركة.