كورونا في ألمانيا: 175 ألفًا و752 إصابة و7938 وفاة

برلين- (د ب أ):

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا حتى تمام الساعة السابعة والنصف من صباح الأحد بتوقيت فرانكفورت (05:30 بتوقيت جرينتش) إلى 175,752 حالة، بحسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 7938 حالة، وعدد حالات الشفاء من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 152,600 حالة .

ومر نحو 15 أسبوعا منذ أن سجلت ألمانيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا.