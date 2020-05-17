كورونا في ألمانيا: 175 ألفًا و752 إصابة و7938 وفاة
برلين- (د ب أ):
ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا حتى تمام الساعة السابعة والنصف من صباح الأحد بتوقيت فرانكفورت (05:30 بتوقيت جرينتش) إلى 175,752 حالة، بحسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.
وارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 7938 حالة، وعدد حالات الشفاء من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 152,600 حالة .
ومر نحو 15 أسبوعا منذ أن سجلت ألمانيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا.
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