إعادة 239 كوريًا جنوبيًا عالقين في روسيا بسبب كورونا

سول- (د ب أ):

نُقل، الأحد، 239 مواطنا كوريا من روسيا، على متن رحلة طيران عارض كورية جنوبية حيث توقفت جميع الرحلات الدولية بسبب وباء فيروس كورونا، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء .

وهبطت الطائرة "كوريان إير فلايت"، التي قامت سفارة كوريا الجنوبية في روسيا بالترتيب لها ، في مطار "انشيون" الدولي في وقت سابق من اليوم، بعد أن غادرت مطار "شيريميتيفو" الدولي في موسكو.

وهذه ثالث طائرة ترسلها كوريا الجنوبية إلى روسيا لإعادة مواطنيها بعد أن أوقفت روسيا جميع الرحلات الدولية في 27 مارس الماضي بسبب كورونا.

وكانت كوريا الجنوبية أرسلت طائرتين طيران عارض إلى روسيا الشهر الماضي لنقل رعاياها الذين تقطعت بهم السبل في البلاد.